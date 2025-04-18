СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России

У стран ЕС отсутствуют планы по отмене авиационных санкций в отношении России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии.

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о том, что Россия предложила американской стороне вывести «Аэрофлот» из-под ограничений в авиационной сфере. Речь шла о возобновлении прямого авиасообщения. Однако тогда же отмечалось, что ответа пока не поступило.

По данным издания, «ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС».

По словам источника в СМИ, существует риск для безопасности, если воздушное пространство ЕС будет открыто для российских авиакомпаний. Он подчеркнул, что неизвестно, было ли проведено необходимое техническое обслуживание российских авиаперевозчиков и служб управления воздушным движением за последние три года.