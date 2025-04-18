Politico: Евросоюз не интересует открытие США своего неба для России

Россия лоббирует открытие Соединенными Штатами своего неба для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня на Украине, однако для этого есть преграда в лице Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Politico. Отмечается, что ЕС не заинтересован в открытии неба для российских авиакомпаний, а без участия Европы перевозчикам из РФ будет непросто летать в США. "ЕС твердо стоит на санкциях против России, включая запрет на полеты российских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза", - заявил неназванный чиновник Еврокомиссии. Он отметил, что также у воздушных судов из РФ "могут быть проблемы с безопасностью". До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ничего не слышал про планы по возобновлению авиасообщения между Россией и США. Он отметил, что не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями".

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