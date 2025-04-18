Рубио назвал условие отмены санкций ЕС против России

Страны Европейского союза (ЕС) должны принимать участие в урегулировании на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью будущего мирного соглашения.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова передает ТАСС.

«Часть санкций против России — санкции, введенные ЕС, которые мы не можем отменить. Поэтому [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки», — сказал дипломат.

Ранее Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах. Госсекретарь указал, что если Россия и Украина серьезно настроены заключить мир, то США готовы помочь, в противном случае Вашингтон займется чем-то еще.

Рубио: ближайшие дни определят судьбу конфликта на Украине

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что дискуссии прошли в позитивном и конструктивном ключе. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.