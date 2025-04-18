Нефть подорожала за неделю на 5%

Цены на нефть в четверг завершили сессию ростом более чем на 3%, чему способствовали надежды на торговое соглашение между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также новые санкции США, направленные на ограничение экспорта иранской нефти. Об этом пишет Reuters.

Июньские фьючерсы на Brent поднялись на 3,04%, до $67,85 за баррель, а майские контракты на WTI поднялись до $64,68.

На этой неделе как Brent, так и WTI прибавили около 5%. Сегодня торги по нефти не проводятся по случаю Страстной пятницы.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретились в Вашингтоне и выразили оптимизм относительно разрешения торговой напряженности.

«У нас не возникнет особых проблем с заключением сделки с Европой или кем-либо еще, потому что у нас есть то, чего хотят все», — сказал Трамп.

Заключение торгового соглашения с ЕС может потенциально ограничить сокращение спроса на нефть из-за тарифов Трампа, сказал Боб Ягер, директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho.

Тем временем санкции, введенные администрацией Трампа в среду, включая ограничения против расположенного в Китае НПЗ, усиливают давление на Тегеран на фоне переговоров о ядерной программе страны.

«Это далеко идущие санкции, сосредоточенные на китайских нефтеперерабатывающих заводах», — сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital. «Это потенциальная потеря поставок для рынка».

Вашингтон также ввел дополнительные санкции против нескольких компаний и судов, которые, по его мнению, отвечают за содействие поставкам иранской нефти в Китай в рамках теневого флота Ирана.

«США продолжают агрессивно вводить санкции против Ирана и наказывать покупателей иранской нефти. ОПЕК+ же заверила рынки в наличии возможности для сокращения добычи при необходимости», — говорится в записке аналитиков Gelber and Associates.

ОПЕК на этой неделе заявила, что получила обновленные планы от Ирака, Казахстана и других стран, которые готовы сократить добычу, чтобы компенсировать превышение квот.

При этом ОПЕК, Международное энергетическое агентство и несколько банков, включая Goldman Sachs и JPMorgan, на этой неделе ухудшили прогнозы по ценам на нефть и росту спроса, так как тарифы США и ответные меры других стран привели к дезорганизации мировой торговли.