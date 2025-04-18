Почему Россия сокращает параллельный импорт

В министерстве промышленности и торговли России идет работа над очередным обновлением мер по урезанию параллельного импорта, позволяющими также ввозить в нашу страну зарубежную продукцию без разрешения правообладателя. О тонкостях происходящего процесса рассказала в интервью Общественной службе новостей доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РГЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По мнению Долговой, ситуация, сложившаяся сейчас на российском рынке, позитивно отражается на отечественном бизнесе, поскольку по ряду позиций, для внутреннего спроса уже вполне достаточно продукции отечественных компаний. При этом ряд международных соглашений, подписанных еще во времена Советского Союза, правопреемницей которого является РФ, до недавнего времени добросовестно соблюдался нашей страной.

«Мы все наслышаны про пошлины, но мало кто знает, что в рамках ВТО есть прекрасное соглашение – ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности. Мы сохраняем добросовестную конкуренцию, и правообладатель может обратиться к нашей таможенной службе и попросить охрану. Но если мы считаем, что ввезенный товар мешает отечественным производителям, то мы можем задействовать другие инструменты в рамках регулирования внешней торговли – пошлины, квоты», - напоминает доцент.

К тому же, по словам финансиста, в правилах ТРИПС прописан механизм, подразумевающий взаимодействие собственников товарных брендов и Федеральной таможенной службы РФ на условиях согласия на это зарубежных правообладателей.