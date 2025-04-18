Рубль ждёт девальвация до 130 за доллар: экономисты назвали сроки
После недавнего рекордного укрепления российский рубль снова упадет до отметки 100 за доллар уже этим летом.
Такой прогноз озвучили аналитики банка Goldman Sachs, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно расчётам экспертов, в 2026 году оценка российского денежной единицы опустится до 120 рублей за доллар, а в 2027 году денежная единица РФ потеряет еще 10 пунктов и упадёт аж до отметки 130 рублей за один доллар.
Это означает, что предполагаемое ослабление рубля с текущего уровня (87,66) составит более 48% за три года. Специалисты учитывают, как внешние ограничения для России, так и внутренние макроэкономические проблемы.
В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что рост курса доллара до 120 рублей неизбежен, и вопрос лишь в том, когда это произойдет. По его словам, мнения по этому поводу различаются: некоторые считают, что это может случиться уже в 2025 году, другие предполагают, что такой курс будет достигнут значительно позже.
В начале этой недели курс американского доллара опустился ниже 82 рублей, достигнув отметки 80,9 рубля. Это произошло на фоне ослабления доллара на международном рынке, вызванного обострением торговой войны США.
Экономист и основатель «Деломант групп» Таисия Вепренцева в интервью Life поделилась прогнозами о стоимости доллара в ближайшем будущем. По её словам, новые тарифные меры США, касающиеся около 200 стран, вызвали значительную реакцию финансовых рынков и оказали дополнительное давление на доллар.
Эксперты рассказали о неизбежности девальвации рубля
В то же время российская валюта временно получила преимущество, однако, как отметила Вепренцева, это произошло из-за снижения спроса на доллары, а не благодаря росту интереса к рублям. В России продолжается низкий уровень импорта и уменьшается потребительский спрос, что также сдерживает спрос на иностранную валюту.
Тем не менее, это не означает, что рубль стал более сильным и стабильным. Экономист подчеркивает, что текущее укрепление рубля является лишь временной передышкой, вызванной проблемами доллара на мировых рынках.