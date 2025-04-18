Какой будет ключевая ставка в конце апреля 2025 года

Аналитики, которые были опрошены изданием «Ведомости», предположили, что Банк России на заседании 25 апреля решит сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Двадцать из двадцати одного специалиста прогнозируют такой результат, а один экономист допускает вероятность снижения ставки до двадцати процентов. В случае, если регулятор сохранит текущую ставку, это будет самый продолжительный период поддержания показателя на высоком уровне в истории. Она остается на этом уровне с 28 октября.

По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, рост процентных ставок уже сейчас стал причиной значительного замедления экономики России. И ближайшее время ситуация не улучшится, полагает эксперт.

Как заявил ранее аналитик Михаил Шульгин в беседе с РИАМО, в конце прошлого года участники рынка полагали, что ключевая ставка Центрального банка РФ останется неизменной на уровне 21% в течение всего 2025 года. Однако в настоящее время они склоняются к тому, что в ближайшие месяцы показатель может быть снижен, отметил он.

Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Что решит ЦБ 25 апреля: снизит ключевую ставку или подождёт. Прогнозы экспертов