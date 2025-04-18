В России подешевели яйца

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что в этом году в преддверии Пасхи куриные яйца в России подешевели на 12,2%.

По его словам, они стали исключением в списке продуктов для подготовки к Пасхе. Остальные составляющие праздничного стола, напротив, подорожали.

«Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%», — цитирует Тренина РИА Новости.

При этом специалисты платформы фискальных данных «Такском» ранее выяснили, что стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для кулича в 2025 году снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.