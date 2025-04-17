Bloomberg: Евросоюз может ввести ограничения на экспорт товаров в США

Европейский союз (ЕС) прорабатывает возможность введения ограничений на экспорт европейских товаров в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, подобный шаг рассматривается в качестве сдерживающей меры в случае, если торговые переговоры с США не приведут к желаемому результату.

Ограничения на экспорт рассматриваются как одна из возможных ответных мер. Помимо этого, в Брюсселе изучают возможность введения дополнительных таможенных пошлин на американские товары и введение ограничений на госзакупки европейских стран у американских компаний.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут заключить торговую сделку со странами ЕС до истечения 90-дневного срока, на который он распорядился отложить повышение пошлин в отношении ряда государств.

Трамп объявил 2 апреля о введении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. России в списке нет. 9 апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.

Американский лидер заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Кроме того, глава вашингтонской администрации не исключил продления этой трехмесячной паузы.