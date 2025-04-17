Эксперт сделал прогноз курса доллара до конца года

Курс доллара будет в диапазоне 90-100 рублей в конце 2025 года согласно прогнозу аналитика по акциям аналитического отдела АО ИК "АКБФ" Александра Осина.

«Несмотря на текущую реакцию рынка на поступающие из США новости, решения политико-экономического руководства США, направленные на нормализацию бюджетного баланса, носят значимый позитивный средне- и долгосрочный характер для прогнозов американской валюты. При этом статус ключевой мировой резервной валюты позволяет доллару США заранее учитывать возможность подобных позитивных для ее курса изменений в политике властей», - отметил он.

Рост инвестиционной активности и усиление ценового давления в мире, по мнению эксперта, будут усиливать в мировой экономике спрос на ликвидные, подверженные сравнительно низким инфляционным рискам валюты и финансовые инструменты развивающихся рынков.

«При этом мы повысили наши средне- и долгосрочные прогнозы динамики доллара США на международном рынке. Закладываем в наши базовые расчеты снижение курса валютной пары USDCNY в перспективе 2025-2031 гг. к отметкам 5-6 юаня за доллар США при 14,5-15,5 рубля за единицу валюты КНР. Прогнозный диапазон курса CNYRUB на конец 2025 года составляет 13-14 руб. за юань против 14,5-15,5 руб. за юань согласно предыдущей оценке. Прогноз курса USDRUB сохраняем на отметке 90-100 руб. за единицу американской валюты», - сделал прогноз эксперт.

Ранее сообщалось, что нестабильность американской валюты вряд ли остановит Дональда Трампа от взятого курса тарифных войн до конца года, что может негативно сказаться на денежно-кредитной системе США. Непредсказуемость Трампа может усилить уровень недоверия к доллару, что означает дальнейшее давление на американскую валюту и ее вход в тренд долгосрочного снижения.