Си Цзиньпин назвал последствия торговых войн для мировой экономики

Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет «Прайм».

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «зеркальных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, для Великобритании — 10%, для ЕС — 20%, Молдавии — 31%, Китая — 34%, Камбоджи — 49%.

Позже пошлины на товары КНР были увеличены до 85%, затем до 125% (145% на ряд товаров). Трамп уточнил, что в случае продолжения торговой войны, они будут увеличены до 200% и выше.

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«Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок», — отметил Си Цзиньпин.

Лидер КНР заметил, что странам следует сплотиться, твёрдо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития.

По его словам, гегемонизм не находит поддержку у мирового сообщества, ни одна страна не желает возвращаться к изоляции.