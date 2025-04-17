ЦБ понизил курсы доллара и евро

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 18 апреля 2025 года.

Курс доллара понижен до 82,02 рублей, на 17 апреля он составлял 82,58 рубля. Курс евро был снижен с 93,25 до 93,33 рублей, установленных 17 апреля. Курс юаня составил 11,19 рублей. На 17 апреля он составлял 11,28 рублей.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.