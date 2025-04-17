ЦБ Турции поднял ключевую ставку

Центральный банк Турции принял решение повысить ключевую ставку. Показатель доведен до 46%, тогда как ранее он составлял 42,5%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление регулятора.

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С июня 2023 года Центральный банк Турции последовательно увеличивал ключевую ставку. В марте прошлого года она достигла максимального значения в 50%, после чего началось постепенное снижение. В марте текущего года ставка составила 42,5%. Глава ЦБ Фатих Карахан сообщил, что регулятор будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будет обеспечено устойчивое замедление инфляции и стабильность цен.

Согласно информации, предоставленной Институтом статистики (TÜİK), в марте годовая инфляция в Турции снизилась до 38,1%. В феврале этот показатель был выше — 39,05%, а в январе он составлял 42,12%.

В марте в Турции прошли акции протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула, лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Это привело к резкому падению курса турецкой лиры по отношению к доллару. Курс впервые поднялся выше 41 лиры за доллар. Для стабилизации курса национальной валюты Центральный банк Турции продал 25 миллиардов долларов.