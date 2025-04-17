ЦБ Турции поднял ключевую ставку

Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 42,5% до 46%. Об этом сообщает РИА Новости.

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Повышение ставки произошло неожиданно, поскольку эксперты ожидали сохранения ставки. Уровень инфляции в стране сохраняется на уровне 38,1%, при этом в феврале он снизился с 42,12% до 39,05%.

26 января 2025 года Центробанк Турции впервые за два года снизил ставку. Ставка упала с 50% до 47,5%.

Сообщалось, что, поскольку изменение денежно-кредитной политики имеет отложенный эффект, Центральный банк Турции планирует принимать дальнейшие меры для создания необходимых условий для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

23 декабря сообщалось, что курс национальной валюты Турции может достичь нового исторического минимума по отношению к доллару до конца года, рухнув до отметки 36 лир за доллар.