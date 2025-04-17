Узбекистан увеличит экспорт лимонов в Россию

Правительство Узбекистана планирует нарастить экспорт лимонов, в частности в Россию, за счет увеличения количества торговых точек и открытия специальных магазинов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на постановление кабмина страны.

На прошлой неделе на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции приостановить поставки продукции из-за погодных условий и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с представителями экспортеров и фермерами турецкие власти приняли решение не прибегать к реализации инициативы.

В тексте документа кабмина Узбекистана говорится, что в целях увеличения объемов экспорта лимонной продукции необходимо создать торговые дома ООО «Денов агро стар» в зарубежных государствах. При этом, как сообщается, прежде всего, необходимо обеспечить его открытие в РФ.

В Узбекистане утвердили план действий по поддержке выращивания лимонов. В документе также указаны ожидаемые объемы производства и экспорта лимонов в период с 2025 по 2026 год. Согласно прогнозам, в следующем году урожай лимонов в стране увеличится до 72,5 тысяч тонн, что на 8,3% больше, чем планировалось ранее. Ожидается, что экспорт лимонов составит 5,55 тысячи тонн, что на 15% больше, чем планировалось ранее.

В рамках программы планируется создать компанию Denov agro star, которая будет заниматься полным циклом производства, переработки, хранения и поставки продукции на экспортные рынки. В частности, компания планирует реализовать проекты по упаковке лимонов под брендом Uzlemon для экспорта.