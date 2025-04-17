Цены на нефть продолжили расти второй день подряд

Мировые цены на нефть в четверг продолжили рост предыдущего торгового дня, поднявшись более чем на 1%.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.38 росла на 1,34%, до 66,73 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,62%, до 63,48 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне марка Brent поднялась в цене на 1,82%, а стоимость WTI выросла на 2,69%.

Рынок обратил внимание на опубликованные в среду данные по нефти и нефтепродуктам в США. Согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей (на 0,8%), до 234 миллионов, при том, что эксперты ждали снижения показателя на 1,6 млн баррелей.