Курс рубля достигнет новой отметки: сколько будут стоить доллар, евро и юань

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с курсом рубля на следующей неделе. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, на рынке возможно тестирование нижней границы диапазона в 83 рубля.

Собеседник отметил, что для евро торговый диапазон на начало второй половины апреля составляет 90,85–98,2 рубля. В центре внимания — заседание Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Ожидается, что на нем будет принято решение о снижении ключевой ставки, уточнил он.

При этом, по мнению Владислава Антонова, влияние этого события на курс пары евро/рубль будет незначительным. Более существенное воздействие на курс оказывает постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением, который зависит от активности импортеров и экспортеров. Для юаня торговый диапазон, по оценкам эксперта, — 10,9–11,8 рубля.

По словам начальника отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, со следующей недели ожидается колебание котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 88–96 — за евро и 10,85–11,8 — за юань.

В «АВИ кэпитал» подчеркнули, что в конце апреля — начале мая может произойти снижение номинальных нефтегазовых доходов. Это может привести к увеличению давления на рубль. В таком случае ожидается рост курса рубля по отношению к доллару США до 87–88. По отношению к юаню ожидается рост курса до 11,75 в течение 1,5–2 недель, даже если сначала будет наблюдаться снижение курса до 10,9, отметили в компании.

Там добавили, что в любой момент может произойти изменение геополитической ситуации, как в положительную, так и в отрицательную сторону. В этом случае амплитуда колебаний курса может увеличиться, считают в фирме.