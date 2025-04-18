Глава Евросовета считает, что американский СПГ мог бы заменить энергоресурсы РФ

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Европейским компаниям стоит нарастить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) взамен энергоресурсов из России.

В Европе нашли, чем заменить российские энергоресурсы
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Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Появится пространство для импорта из других стран, для США это будет означать новые возможности", - сказал политик.

Доля российского газа в балансе ЕС сократилась с 40% до 2022 года до 19% в прошлом году. По словам Кошты, Евросоюз намерен далее сокращать импорт российских ресурсов, хотя у многих компаний есть долгосрочные контракты с Россией.

"Еврокомиссия хочет сказать, что у европейских компаний есть веские причины поискать хорошие цены в США. Есть отличная возможность нарастить импорт СПГ из США", - считает он.

По данным агентства, ЕС 6 мая представит план постепенного отказа от российских энергоносителей.

Издание Politico ранее сообщало, что Евросоюз планирует возобновить переговоры с Соединенными Штатами о расширении импорта сжиженного природного газа, чтобы избежать повторного введения торговых пошлин. Американский президент Дональд Трамп ранее призывал страны Европы закупать больше нефти и газа у США.

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