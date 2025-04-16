Reuters: ЕС отказался от идеи запретить импорт российского СПГ

Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых членов ЕС и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вместо этого, по данным агентства, Еврокомиссия намерена разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей к 2027 году. План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока нет.

«ЕК не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым сдавать свои переговорные позиции. Также Еврокомиссия и члены ЕС опасаются зависимости от Соединенных Штатов — третьего по величине поставщика газа в блок после России и Норвегии», — рассказали источники Reuters.

При этом в агентстве указывают, что европейские чиновники видят в желании США продавать Евросоюзу больше газа инструмент для переговоров с целью убедить Вашингтон снизить пошлины. Однако Соединенные Штаты до сих пор четко не обозначили свои требования на этот счет.

Запрет на импорт российского СПГ в ЕС должен был войти в 17-й пакет санкций против РФ. Согласно информации Reuters, ЕК намерена предложит его к июню, однако работа над мерами, которые войдут в него, продвигается медленно.