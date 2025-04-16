Глава ФРС оценил размер госдолга США

Госдолг США находится на «неустойчивой траектории», но еще не достиг неприемлемого уровня, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Он добавил, что неизвестно, когда этот порог будет пройден, пишет РИА Новости.

Журналисты в ходе мероприятия Экономического клуба Чикаго попросили финансиста рассказать, будет ли повышаться госдолг США.

«Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать», — отметил Пауэлл.

По его словам, ряд государств в истории человечества «заходил гораздо дальше». Вместе с тем, уточнил он, в настоящее время у США очень большой дефицит бюджета при полной занятости.

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Финансист заметил, что стране следует разобраться с вопросом госдолга, и чем раньше это будет сделано, тем лучше для США.