Цена золота обновила исторический рекорд

Стоимость июньского фьючерса достигла нового рекордного значения, превысив отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 21:26 по московскому времени цена золота на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия или на 3,5% до 3 353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.

Рост стоимости золота ускорился после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о начале расследования в отношении импорта переработанных критически важных минералов и их производных продуктов. С помощью данной меры американский глава хочет выяснить, представляет ли покупка данных товаров угрозу для государства в области нацбезопасности. Кроме того в рамках расследования будет оценена необходимость введения пошлин на критически важные минералы.

На фоне данных сообщений Bloomberg спрогнозировало рост цен на золото в третьем квартале до рекордных 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию. Аналитики же Goldman Sachs считают, что стоимость драгоценного металла может достичь 3,7 тысяч долларов за унцию к концу 2025 году.