Трамп продлил санкции против российских судов

Президент США Дональд Трамп продлил на один год запрет на прием в американских портах судов, ходящих под российским флагом или иным образом связаных с Россией. Об этом говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре США.

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«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации (...) и полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США», — сказано в тексте документа.

Запрет на прием российских судов в портах Соединенных Штатов был введен 21 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продлил на год действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.