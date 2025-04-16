В США опасаются инфляции и роста безработицы из-за пошлин Трампа

Уровень пошлин, которые были введены администрацией американского президента Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, может произойти замедление роста экономики. Об этом сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго, передает CNN.

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По словам Пауэлла, сохраняющаяся неопределенность вокруг тарифов может нанести долгосрочный экономический ущерб. Глава Федеральной резервной системы США отметил, что экономические последствия от пошлин могут быть в виде безработицы, замедления экономического роста страны, а также высокой инфляции.

«Мы можем оказаться в сложной ситуации, когда наши цели по двойному мандату вступят в противоречие», — указал Пауэлл.

16 апреля Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,2% — на 0,6 п.п. ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике.

Сам Трамп заявил, что США получают рекордные суммы денег благодаря введенным импортным пошлинам.