Китай назвал самое важное условие для начала переговоров с США

Власти Китая хотят увидеть ряд шагов со стороны администрации президента США Дональда Трампа, в том числе проявление большего уважения, перед тем как согласится на переговоры по пошлинам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© EPA/TACC

По его данным, проявление уважения является самым важным условием для начала переговоров, которое заключается в уменьшении пренебрежительных высказываний со стороны команды Трампа в адрес азиатской страны. Резкие заявления администрации президента Соединенных Штатов якобы заставляют Пекин считать, что Трамп придерживается такого же мнения в отношении КНР.

Агентство утверждает, что Пекин хочет добиться от Вашингтона более последовательной позиции по торговым пошлинам и по некоторым вопросам, которые входят в зону интересов Китая. Это касается национальной безопасности страны, в первую очередь отношений с Тайванем. Ряд китайских высших чиновников также убеждены, что США намерено сдерживают и подавляют технологическое развитие Китая.

По информации агентства, официальные лица КНР якобы ждут от Соединенных Штатов назначения официального представителя, у которого будут полномочия говорить от лица хозяина Белого дома на переговорах, при этом Пекин не имеет предпочтений в отношении того, кто им бы мог стать. Власти Китая также не будут против прямого участия президента США в переговорах.

NYT: Китай жестко ударил по военной сфере США в ответ на пошлины

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.