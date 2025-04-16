Выдачи кредиток в России обрушились

В марте 2025 года в России было выдано на 53% меньше кредитных карт, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом средняя сумма лимита по карте за год увеличилась на 18%: со 107 тысяч рублей в марте 2024 года до 126 тысяч рублей в марте 2025-го. В минувшем месяце российские банки заключили с гражданами 1,14 миллионов договоров на кредитные карты, предоставив им возможность воспользоваться лимитом в размере 144,22 миллиарда рублей. В марте 2024 года было выдано 2,44 миллионов карт на общую сумму 261,17 миллиарда рублей.

В сравнении с результатами февраля в марте 2025 года количество выдач кредитных карт уменьшилось на 13%, общий лимит - на 10% (в феврале 2025 года — 1,32 миллионов карт с общим лимитом 160,94 млрд рублей). Средний лимит по кредитке за месяц увеличился на 4% (в феврале - 122 тысячи рублей).

Ранее Банком России были объявлены меры с целью остудить кредитование. В частности, регулятор принял решение об ужесточении на четвертый квартал количественных ограничений на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.