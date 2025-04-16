Костин: процесс отказа от доллара будет ускоряться

Процесс отказа от доллара в международных расчётах будет ускоряться в ближайшее время, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-24». Об этом пишет ТАСС.

«Отход от доллара, в том числе и с использованием цифровых методов, и с использованием национальных валют, цифровых расчётов, — этот процесс будет ускорен в ближайшее время», — цитирует агентство Костина.

По его словам, трансформация системы международных расчётов связана как с развитием цифровых технологий, так и с использованием доллара в качестве инструмента давления, что особенно ярко проявилось при администрации Джо Байдена.

Костин также отметил, что новые американские пошлины способны оказать негативное влияние не только на Россию, но и на всю мировую экономику.

«Сегодня экономика глобально взаимозависима — если где-то проблемы, это затрагивает всех», — добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что рубль стал самой доходной валютой на фоне торговых войн Трампа.