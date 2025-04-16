Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по инфляции и росту ВВП

Аналитики, опрошенные в апреле ЦБ РФ, повысили прогноз по инфляции на 2025 год, при этом немного снизили прогноз по росту ВВП РФ и ключевой ставке. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Банка России.

Так, прогноз по инфляции на 2025 год повышен до 7,1%, или на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с мартовским опросом). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2027 году и далее сохранится на этом уровне.

Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке понижены на 2025 и 2027 годы: на 2025 год - до 20% годовых (-0,1 п.п.), на 2026 год прогноз сохранен на уровне 14,3% годовых, на 2027 год - до 9,7% годовых (-0,3 п.п.).

Прогноз по росту ВВП в 2025 году понижен на 0,1 п.п. - до 1,6%, на 2026 год - до 1,7% (на 0,1 п.п.). Прогноз на 2027 год не изменился и составил 2%. При этом оценка долгосрочных темпов роста экономики РФ сохранена на уровне 1,8%. Прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12,5%.

Также аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица останется на уровне 2,5%, вырастет до 2,8% (+0,1 п.п.) в 2026 году и до 2,9% к концу горизонта. Аналитики немного понизили прогноз роста номинальной заработной платы в 2025-2026 годах - они ожидают роста на 12,3% (-0,3 п.п.) в 2025 году с замедлением до 7,9% (-0,2 п. п.) в 2026 году и до 7,0% к концу горизонта.

Аналитики также ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год - 95,2 рубля за доллар, на 2026 год - 102,4 рубля за доллар, на 2027 год - 106,7 рубля за доллар (в 2025-2027 годах рубль крепче на 0,3-3,4% по сравнению с мартовским опросом).

Цена российской нефти для налогообложения в 2025-2027 годах будет находиться на уровне 60 долларов за баррель (-$5 за баррель по сравнению с мартовским опросом).