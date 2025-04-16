Стало известно, как увеличилась стоимость пасхального набора

Лера Букина

Стоимость пасхального набора, включающего в себя кулич, десяток яиц и творожную пасху, увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Стоимость традиционных угощений к празднику составит примерно 1100 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс».

Стало известно, как увеличилась стоимость пасхального набора
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Как отмечается, товары для Пасхи российские граждане начали покупать заблаговременно. Маркетплейсы фиксируют рост спроса на них с середины марта, говорится в материале. Выбор делается в сторону ингредиентов, форм для выпечки, а также готовых изделий.

Стоимость творожной пасхи за год увеличилась на 14%, достигнув 629 рублей за килограмм. Цена на творог также выросла на 19%, составив 131 рубль за килограмм. Кулич в среднем стоит 225 рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако десяток яиц подешевел на 4% и теперь стоит в среднем 130 рублей.

Завершение длительного поста перед Пасхой должно быть постепенным, считают опрошенные изданием специалисты. Чтобы пасхальные блюда не нанесли вред здоровью и фигуре, необходимо заранее продумать меню и следить за размером порций, советует эндокринолог и диетолог Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова. Напомним, что в 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

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