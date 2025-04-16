В России упали цены на два популярных продукта

В период с января по март 2025 года в России наблюдалось снижение цен на свинину и яйца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость этих продуктов уменьшилась на 9%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

К началу апреля стоимость килограмма свинины достигла 406 рублей, а десятка яиц — 222 рублей. Также в материале говорится о падении спроса на эти два продукта. Как отмечается, покупки свинины сократились на 36%, яиц — на 9%.

Согласно результатам исследования, падение спроса в целом зафиксировано по всем товарам из продуктовой корзины в выборке. Аналитикам удалось изучить 254 млн чеков, которые были выданы в период с 1 января по 31 марта в 2024 и 2025 годах в розничных магазинах России.

По словам аналитика «Контур.Маркета» Ксении Корзан, в последнее время в РФ наблюдается значительное падение закупочной стоимости свинины. Такая динамика фиксируется, в частности, в связи с ростом предложения на внутреннем рынке, пояснила она.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса готовой еды «Dostaевский» сообщили, что рынок готовых блюд в России за семь лет может продемонстрировать рост на 50%. Специалисты обратили внимание на то, что, хотя пандемия и закончилась, россияне не стали меньше покупать готовую еду. Напротив, они все чаще выбирают готовые блюда как для личных целей, так и для корпоративов, различных праздников и мероприятий, подчеркнули эксперты.