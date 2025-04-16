Украина обратилась к ЕC с просьбой

Верховная рада обратилась к Европейскому союзу с просьбой продлить истекающие 5 июня торговые льготы на товары с Украины.

© Zuma/TACC

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада обратилась в Европейскому союзу [с просьбой] продлить освобождение от тарифов и квот на украинские товары, - написал он в Telegram-канале. - Безотлагательно начать и максимально упростить переговорный процесс между Украиной и соответствующими органами власти ЕС по внесению изменений в соответствующие приложения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части взаимных тарифных уступок на импорт товаров".

В среду газета Financial Times со ссылкой на официальные источники сообщила, что Евросоюз не станет продлевать преференции для Украины после завершения 5 июня действующего временного торгового механизма и попытается достичь соглашения по взаимной либерализации тарифов. В Брюсселе подчеркнули, что работают над наведением "юридического моста" на случай, если до истечения крайнего срока соглашение не будет достигнуто.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве надеются добиться от ЕС продления торговых преференций до конца текущего года.

Торговые отношения ЕС и Украины

Между ЕС и Украиной с 2016 года действует соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении восьми лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта.

При этом страны Евросоюза все это время имели фактически неограниченный доступ к рынку Украины. С 4 июня 2022 года ЕС на один год отменил пошлины для украинского экспорта в страны сообщества, но потом продлевал срок действия этой льготы.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с призывом отменить повышенные квоты на аграрную продукцию с Украины и обязать украинские компании придерживаться стандартов, принятых на рынке Евросоюза.