США смягчили требования к Украине по возмещению помощи

США смягчили требования к Украине по возмещению средств, выделенных на помощь Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, администрация президента Дональда Трампа провела переоценку предоставленной поддержки, сократив её сумму с $300 млрд до примерно $100 млрд.

Как утверждается, этого удалось достичь во время недавних переговоров представителей Киева и Вашингтона, которые прошли на минувшей неделе.

Сейчас администрация Трампа продолжает оказывать давление на Киев, пытаясь добиться соглашения о разделе прибыли от будущих инвестиционных проектов на Украине в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры, пишет агентство.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев и Вашингтон начали консультации по новому варианту двустороннего соглашения по редкоземельным металлам.