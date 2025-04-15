Названа причина падения мирового производства вина

Производство вина в мире в 2024 году сократилось на 4,8%, до 226 млн гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, рассказал гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, снижение обусловлено экстремальными условиями окружающей среды, такими как жара и засуха, а также непредсказуемыми погодными явлениями в основных винодельческих регионах северного и южного полушария.

Кроме того, пояснил глава OIV, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.

«Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе», — отметил Баркер.

По данным агентства, в мире четвертый год подряд сокращается площадь виноградников — в прошлом году она снизилась еще на 0,6%, до 7,1 млн гектаров.

Ранее вице-президент, член правления РАЭРР Александр Ставцев сообщил, что в 2024 году в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. Он добавил, что это стало рекордом за последние 15 лет.