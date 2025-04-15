В Китае сочли дорогими поставки российского газа через Казахстан

Обсуждаемый маршрут поставок российского газа в Китай через Казахстан может оказаться дорогим, «ближе через Монголию или СПГ» (сжиженный природный газ). Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.

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«Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», — приводит ТАСС слова посла.

По его мнению, необходимо сосредоточиться на проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2», который должен пройти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию и Китай.

По мнению посла, «по цене на газ — у нас первая труба уже есть, нам легче договориться. Мы можем решить этот вопрос, поскольку цена международная».

Как писала «Парламентская газета», первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что парад запредельных ввозных пошлин, которыми пугают друг друга США и Китай, может скоро закончиться — задумка Вашингтона взять Пекин «на слабо» явно не удалась. При этом поток товаров из Азии в Россию может вырасти, считает сенатор.