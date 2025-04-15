Зампред ЦБ Заботкин сообщил о доверии 44% россиян политике Центробанка

Социологические опросы, которые проводятся по заказу Банка России, свидетельствуют о доверии 44% россиян политике Центробанка. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе дискуссии "Сколько стоит слово Центробанка" в рамках Просветительских дней Российской экономической школы.

"Люди, которые формируют сбережения, должны быть уверены в низкой инфляции, это задача номер один. Все остальное, что влияет на инфляцию, тоже является важным, но гораздо менее важным, чем доверие к тому, что Центробанк стоит на страже низкой инфляции. В опросы фонда "Общественного мнения" мы раз в год включаем вопросы, связанные с оценкой доверия Банку России. Так вот, 44% опрошенных ответили утвердительно на этот вопрос", - рассказал Алексей Заботкин.

По его словам, уровень доверия населения к центральным банкам в других странах в последние годы тоже колеблется около отметки в 50%.

"То есть мы по этой характеристике, на самом деле, недалеко от центральных банков других стран", - пояснил зампред ЦБ РФ.

Среди людей, которые не доверяют действиям Банка России, инфляционные ожидания выше. Кроме того, они мыслят стереотипами, например, считают, что повышение ключевой ставки является причиной роста цен, а не реакцией регулятора на ускорение инфляции, отметили участники дискуссии.

В декабре глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон говорил, что почти половина населения России вообще ничего не знают про ключевую ставку ЦБ.