Канада отменит пошлины на ряд товаров из США

Канада освободит от пошлин ряд товаров из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне разгоревшейся торговой войны между США и Канадой. При этом, отмена пошлин будет действовать сроком в шесть месяцев.

«Правительство предоставит временную шестимесячную льготу для импортируемых из США товаров, используемых в канадском производстве, переработке и упаковке продуктов питания и напитков, а также используемых в здравоохранении, обеспечении общественной и национальной безопасности», — сообщили власти Канады.

Отмечается, что от пошлин также будут частично освобождены автопроизводители, которые работают в Канаде. Для них мера будет работать по-особенному — автопроизводителям позволят импортировать без уплаты пошлин определенное количество автомобилей.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава собирается ввести ответные пошлины в отношении США.