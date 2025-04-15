Названа самая динамичная валюта

Рубль укрепился сильнее других мировых валют к доллару США, рост оказался даже выше темпов увеличения стоимости золота. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, с начала года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Золото подорожало за этот период на 23%.

Финансисты пояснили, что доллар США в последние недели ослабел на фоне эскалации тарифных войн президента США Дональда Трампа.

Кроме того, российская валюта поддерживалась факторами, уникальными для страны, включая рекордно высокие процентные ставки.

«В отличие от многих валют развивающихся рынков рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов. Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», — заметила экономист T-Investments Софья Донец.

На привлекательность рубля положительно влияют постоянные контакты Москвы и Вашингтона, встречи делегаций, постепенная нормализация отношений, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на среду, 16 апреля, снизился на 46,68 копейки, до 82,3003 рубля.