Посол Китая сообщил о планах страны нарастить покупку СПГ в России

Китай намерен в этом году нарастить покупку СПГ в России, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Покупателей очень много. Они обращаются с такой просьбой, мы старались как посольство помогать устанавливать контакты с российскими поставщиками. Я думаю, что обязательно больше (будет. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос о возможном увеличении поставок.

Ранее в китайском МИД заявили, что Китай закупает газ у России ради народа.