Названы последствия разрыва контрактов ЕС на поставку газа из России

Существует вероятность нарушений разрыва контрактов на поставку газа из РФ. Однако они могут повлечь за собой серьезные последствия юридического характера. Об этом заявил в беседе с «Известиями» профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин.

Днем ранее стало известно о том, что варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов обсуждаются членами Европейского союза (ЕС). По словам Лабина, «международное право не может закончиться — вопрос в том, как его используют».

«Это инструмент для достижения компромисса, но все зависит от квалификации участников», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что случаи несоблюдения условий договоров могут иметь место, но важно понимать, какие юридические последствия это повлечет и как пострадавшая сторона сможет возместить ущерб.

По словам юриста, соглашения о поставке газа подписывают не страны, а организации. Как уточнил он, в России этим занимаются национальные нефтегазовые компании, часто с госучастием. Споры в случае разрыва контрактов рассматривают в рамках международного частного права, добавил специалист.

Эксперт заявил, что в соглашениях, как правило, прописаны штрафные меры и арбитражные условия. В случае невыполнения обязательств одной из сторон, дело может быть передано в международный коммерческий арбитраж. Исход дела будет зависеть от того, насколько убедительно стороны смогут аргументировать свою позицию, подчеркнул Лабин.