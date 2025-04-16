ЦБ сообщил о возможном повышении ключевой ставки

Банк России рассмотрит повышение ключевой ставки в том случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции в 4%. Об этом говорится на сайте регулятора.

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В Центробанке отметили, что в марте месячный рост цен продолжил замедляться, однако оставался высоким. При этом показатели устойчивой динамики цен преимущественно снижались.

"Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий", – говорится в сообщении.

ЦБ 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ожидать снижения ключевой ставки можно будет только после того, как зафиксируется устойчивое замедление инфляции. Она также спрогнозировала снижение уровня инфляции к концу 2025 года.

Между тем ЦБ планирует добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году. Его план подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий.