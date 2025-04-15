В России подешевели бананы

В начале апреля стоимость бананов и куриных тушек снизилась, об этом сообщил создатель отслеживающего цены на продукты проекта «Индекс Мишек» Александр Абрамов.

С 5 по 12 апреля стоимость бананов уменьшилась на 3%, а куриные тушки подешевели на 1,3%, рассказал Абрамов «Газете.Ru».

В то же время выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» на 22,2% и сливочное масло «Домик в деревне» на 4,3%.

В течение года больше всего подорожал апельсиновый сок J7 (на 58,3%) и масло «Домик в деревне» (37,2%), в то время как морковь и детский мармелад Fruit-Tella подешевели на 44,4% и 24,6% соответственно.

Ранее ФАС обратилась к торговым сетям с предупреждением о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой, включая яйца и кондитерские изделия.