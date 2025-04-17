Описан сценарий шока в экономике России

Экономика РФ оказалась на развилке между мягкой посадкой и шоком. Такие сценарии описали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Как полагает управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА» Антон Табах, перегрев российской экономики сменился «перегибом»: экономическая активность в стране замедлилась наряду с кредитной активностью. В последнее время ослабевает кадровый голод, а рост доходов федерального бюджета существенно опережает инфляцию. С другой стороны, непредсказуемая тарифная политика США усугубила неопределенность в глобальной экономике, отмечает эксперт.

К развилке экономику страны привели жесткие действия Банка России, которые сказались на замедлении кредитования и темпов роста ипотечного портфеля. Кроме того, введение многоступенчатой шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль мотивировало бизнес «сдвинуть» экономическую активность и выплаты сотрудникам на конец 2024 года. Из-за этого стоит ждать ослабления деловой активности и торможения экономики.

В рамках сценария «разумной достаточности» инфляция к концу года замедлится до 6,5–7 процента, ставка к декабрю снизится до 18–19 процентов, а темпы роста ВВП окажутся в пределах 1,5 процента. Рост инвестиций замедлится до 2,1–3 процентов. По словам эксперта, если экономика будет замедляться быстрее, а санкционное давление ослабнет, ставка может смягчиться вплоть до 16 процентов, а инфляция снизиться до 6 процентов, но такой вариант маловероятен.

Второй сценарий, «дополнительный шок», возможен из-за дальнейшего ужесточения ДКП и сильного спада экономической активности. Ставка в этом случае останется высокой, а рост экономики приблизится к нулю. При этом приток частных инвестиций ограничится, а в не приоритетных для бюджета отраслях окажется отрицательным. Такое развитие событий возможно из-за усиления инфляции на фоне восстановления кредитного импульса, повышения расходов казны и прочих факторов.

По данным Всемирной торговой организации (World Trade Organization, WTO), из-за торговых войн, вызванных ужесточением таможенной политики США и президента Дональда Трампа и ответных мер со стороны властей третьих стран темпы роста мировой экономики в 2025 году с большой долей вероятности замедлятся. Эксперты ожидают замедления темпов роста глобального ВВП в этом году до 2,2 процента.