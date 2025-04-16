Инвесторы настроены на максимальное с 2006 года ослабление доллара

Настроения глобальных инвесторов достигли самого «медвежьего» уровня за последние три десятилетия, свидетельствуют данные апрельского опроса Bank of America Global Fund Manager Survey (FMS).

Согласно результатам, 82% управляющих фондами ожидают замедления мирового экономического роста — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Почти 42% респондентов считают рецессию в США вероятной, а 80% назвали торговую войну основным риском для глобальной экономики.

Слабость американской валюты также вызывает обеспокоенность: 61% участников опроса ожидают её дальнейшего ослабления в течение ближайшего года — это максимум с мая 2006 года. С начала года доллар уже подешевел на 9% к корзине основных валют, а после объявления президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин его падение ускорилось.

На фоне роста неопределённости инвесторы начали активно уходить в кэш — доля наличных в портфелях выросла до 4,8%, что стало самым резким скачком с весны 2020 года. Распределение глобальных акций снизилось до минимума с июля 2023 года. Особенно пострадали американские бумаги: за два месяца доля инвестиций в акции США сократилась на рекордные 53 процентных пункта и стала на 36% ниже стандартного уровня.

Команда аналитиков Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом отмечает: «Инвесторы предельно негативно оценивают макроэкономические перспективы, но пока не демонстрируют столь же резкого ухода с рынков капитала».

В условиях нарастающих рисков участники опроса увеличили вложения в облигации, фармацевтический сектор, коммунальные услуги и потребительские товары первой необходимости. На смену долгому лидерству «великолепной семерки» (крупнейших технологических компаний США) пришло золото: впервые за два года оно заняло первое место по популярности у инвесторов.

Опрос проводился с 4 по 10 апреля, в нем приняли участие 195 управляющих, под чьим управлением находятся активы на сумму $444 млрд.