СМИ узнали о планах Трампа усилить антироссийские санкции

Госдеп и Министерство финансов США прорабатывают варианты ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида.

В материале говорится, что власти могут прибегнуть к ужесточению рестрикций в случае выявления Трампом того факта, что Россию не интересует вопрос урегулирования конфликта на Украине.

На днях американским лидером был подписан указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России. Напомним, что их ввел ранее его предшественник Джо Байден, когда был президентом.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем.