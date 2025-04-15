Европейские СМИ заметили снятие санкций с российских бизнесменов

СМИ Европы обратили внимание на снижение санкционного давления на Россию — с лиц, связанных с Россией, стали чаще снимать санкции.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который проанализировал материалы западных изданий.

«Евросоюз снял санкции сразу с нескольких российских граждан, в том числе министра спорта Михаила Дегтярева, супруги Бориса Ротенберга Карины Ротенберг, бизнесмена Вячеслава Кантора, сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой и бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского», — пишет издание со ссылкой на EU Reporter.

Европейское издание утверждает, что на снятии санкций с этих персоналий якобы настаивала Венгрия, однако в случае Рашевского предложение поддержали все страны ЕС. Некоторые из этих лиц, например Карина Ротенберг и Владимир Рашевский, активно добивались отмены введенных ранее санкций через суды.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не бегает за западными странами и не просит снять экономические ограничения, и, более того, снятие санкций связано с рядом условий.