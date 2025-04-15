Россиян предупредили о сильном подорожании фруктов и овощей

На фоне возможных проблем с урожаем до конца 2025 года овощи и фрукты в России могут существенно подорожать, заявил NEWS.ru доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Так, цены на овощи вырастут на 30%, допускает эксперт.

Стоимость фруктов, по его словам, увеличится на 50%.

«Цены на овощи до конца 2025 года в России могут увеличиться в среднем на 30%, а рост цен на фрукты может составить до 50%», — сказал Белхароев.

Эксперт напомнил о рисках для сельскохозяйственного сезона 2025 года из-за непредсказуемых погодных условий, которые оказывают негативное влияние на урожайность, особенно в зоне Черноземья и Центральной России. При этом, по его словам, сохраняется опасность нашествия в летний период насекомых вредителей — саранчи, борьба с которой требует существенных затрат.

С другой стороны, правительство РФ определило перечень социально значимых продуктов питания, в которые входят 24 наименования базовых товаров (в их числе мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты). Доступность этого ассортимента органы государственной власти обеспечат при любом исходе, отметил Белхароев.

Ранее стало известно о возможном росте цен на лимоны. Причиной ожидаемого подорожания цитрусовых станет неурожай фруктов в Турции, которая является основным поставщиком лимонов на полки российских магазинов. Неблагоприятные погодные условия привели к неурожаю, который поднял оптовую стоимость фрукта с 180 рублей за килограмм до 230 рублей. В результате стоимость лимонов в России в ближайшее время может повыситься на 25%.