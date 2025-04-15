Сбой в работе AWS затронул биржи Binance, KuCoin и MEXC

Криптовалютная биржа Binance сообщила о нарушении работы ряда сервисов из-за временного сетевого сбоя в дата-центре Amazon Web Services (AWS). Об этом говорится в официальном сообщении компании в социальной сети X.

Согласно информации площадки, обработка части ордеров продолжается, однако отдельные операции завершаются с ошибкой. В Binance отметили, что специалисты уже занимаются устранением неполадок. В рамках мер предосторожности платформа временно приостановила вывод средств.

О временных перебоях, вызванных сбоем в работе AWS, также сообщили криптобиржи KuCoin и MEXC . В KuCoin подчеркнули, что все пользовательские активы находятся в безопасности, а сроки восстановления сервисов будут объявлены дополнительно.

Платформа MEXC зафиксировала проблемы с отображением графиков, отменой ордеров и переводами активов в спотовой торговле. Фьючерсные операции при этом продолжают функционировать в штатном режиме.