В России упали продажи алкоголя

В первом квартале 2025-го розничные продажи алкоголя в России упали на 14,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Интерфакс».

С января по март в России продали 47,88 млн декалитров крепкой алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Годом ранее в январе–марте реализовали 56,12 миллиона декалитров алкоголя, итого падение составило более 8,2 млн дал.

За три месяца продали 17 миллионов декалитров водки (минус 7,2 процента в годовом выражении), коньяка — 3,1 миллиона декалитров (минус 12,6 процента). Продажи ликероводочных изделий выросли до 4,2 миллиона декалитров (плюс 12,3 процента год к году).