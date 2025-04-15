В ЕС захотели разрывать контракты по российскому газу без уплаты штрафа

FT: в ЕС ищут способы разрывать контракты по газу из РФ без уплаты штрафа
Европейская комиссия (ЕК) изучает законные способы разрывать долгосрочные контракты на поставку российского газа без уплаты штрафа. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По их данным, в этой связи ЕК изучает соответствующие контракты на предмет наличия у подписавших их компаний возможности объявлять форс-мажор и прекращать отношения с поставщиками российского газа. В Брюсселе таким образом надеются избежать необходимости уплаты неустоек российским компаниям.
"Если вся идея заключается в том, чтобы не платить России, то тогда [выплата компенсаций] подорвет весь процесс", - сказал источник издания в ЕС.
Газета не уточняет, о каких долгосрочных контрактах может идти речь. Сложность ситуации объясняется тем, что такие контракты как правило не публичны и их условия различаются. Один из собеседников издания также предупредил, что конфликт на Украине может оказаться недостаточным основанием для объявления форс-мажора.
Этот план прорабатывается в рамках политики ЕК по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, Брюссель должен в мае представить соответствующую дорожную карту. По данным газеты, хотя импорт трубопроводного российского газа в ЕС значительно снизился, объемы поставок сжиженного природного газа за последние три года выросли на 60%. На Венгрию и Словакию приходится большинство остающегося импорта российского трубопроводного газа в ЕС, обе страны критикуют политику блока по энергоносителям из РФ.