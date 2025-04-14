Bloomberg: ЕС представит план по отказу от энергоносителей РФ 6 мая

Евросоюз планирует представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей 6 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве напомнили, что дорожную карту должны были опубликовать еще в начале 2025 года, однако затем этот вопрос решили отложить, поскольку европейские страны «взвешивали влияние более жесткой позиции США в отношении Украины и усилия по поддержанию единства между членами союза».

«ЕС планирует наметить шаги по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива 6 мая, стремясь примирить свою политическую цель по снижению зависимости от импорта из России с необходимостью снижения затрат на энергоносители для промышленности», — говорится в тексте.

В частности, по словам источника Bloomberg, Еврокомиссия может порекомендовать использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины. Собеседник агентства отметил, что за дорожной картой последует законопроект.

При этом ряд трейдеров считают, что часть российского газа может «вернуться в Европу», если мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к полному прекращению огня.