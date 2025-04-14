Оценен расклад сил в торговой войне США и Китая

При долгосрочном сохранении взаимных таможенных пошлин расклад сил в торговой войне США и Китая окажется не в пользу Вашингтона. Такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

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Он отметил, что Пекин хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США. Это обстоятельство в обозримом будущем создаст «серьезные вызовы» для американской экономики.

Чирков напомнил, что уже сейчас ВВП КНР превосходит валовый продукт Соединенных Штатов на 30 процентов по паритету покупательной способности. В настоящее время китайская экономика в целом выглядит масштабнее американской. На этом фоне торговое противостояние с КНР с большой долей вероятности станет для США «непростым». «Его результаты можно будет оценить как провал для американской экономики», — заключил Чирков.

Сейчас импортные пошлины США на китайскую продукцию составляют 145 процентов от таможенной стоимости. Американские товары власти Китая обложили ставкой в 125 процентов.

Ранее газета The Financial Times спрогнозировала президенту США Дональду Трампу провал в торговой войне с Китаем. Угрозы главы Белого дома резко повысить импортные пошлины в отношении продукции из большинства стран мира заметно снизили доверие инвесторов и государств к американской экономике. Кроме того, внешняя политика США во многом зависит от положения дел на глобальном рынке госдолга. Китай же входит в число крупнейших держателей американских долговых обязательств и может значительно снизить свои вложения в госдолг Соединенных Штатов. Все это, предупреждают эксперты, не будет играть на руку Вашингтону в долгосрочной перспективе.